Россияне нанесли ракетный удар по Львову: разрушен жилой дом, есть жертвы (фото и видео)

Продолжается разбор завалов

В ночь на четверг, 6 июля во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетные удары по Львову. Поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", — написал он.

Ракета попала в четырехэтажное здание, его верхний этаж разрушен.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, из-под завалов уже вытащили тела трех погибших людей. По его данным, известно о как минимум четырех раненых. Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших и пострадавших может меняться.

Садовый добавил, что повреждены около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб, людей готовят к отселению. Улица Стрыйская будет перекрыта, пока спасатели не разберут завалов и не вытащат всех погибших.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты регулярно атакуют Львов. 20 июня они ударили по городу иранскими дронами. Был поврежден объект критической инфраструктуры.