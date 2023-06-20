Во Львове произошел прилет: в городе вспыхнул пожар (фото и подробности)
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В настоящее время на месте инцидента работают все соответствующие службы
Из-за ночно-утренней атаки "шахедов" с севера во Львове зафиксирован прилет. По данным главы ОВА Максима Козицкого, поврежден объект критической инфраструктуры. Подтверждено, что после попадания начался пожар.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Козицкого. Чиновник подтвердил, что на месте прилета уже работают все службы. Всю информацию, предоставляемую даже им, он назвал предварительной.
"Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар", — подчеркнул глава Львовской ОВА.
Некоторые местные каналы публикуют фотографию дыма, возвышающегося над городом, что подтверждает слова представителей местного муниципалитета.
Следует отметить, что, кроме Львовщины, утром взрывы слышали также и в Киевской области. Предварительно в КМВА подтвердили успешную работу средств противовоздушной обороны.
Прекрасно силы ПВО сработали и минувшей ночью, когда отражали ракетную атаку на Одесщину. Напомним, что снаряды летели на головы одесситов из акватории Черного Моря.