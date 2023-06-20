Во Львове произошел прилет: в городе вспыхнул пожар (фото и подробности)

В настоящее время на месте инцидента работают все соответствующие службы

Из-за ночно-утренней атаки "шахедов" с севера во Львове зафиксирован прилет. По данным главы ОВА Максима Козицкого, поврежден объект критической инфраструктуры. Подтверждено, что после попадания начался пожар.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Козицкого. Чиновник подтвердил, что на месте прилета уже работают все службы. Всю информацию, предоставляемую даже им, он назвал предварительной.

"Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар", — подчеркнул глава Львовской ОВА.

Некоторые местные каналы публикуют фотографию дыма, возвышающегося над городом, что подтверждает слова представителей местного муниципалитета.

Во Львове начался пожар по прилету

Следует отметить, что, кроме Львовщины, утром взрывы слышали также и в Киевской области. Предварительно в КМВА подтвердили успешную работу средств противовоздушной обороны.

Прекрасно силы ПВО сработали и минувшей ночью, когда отражали ракетную атаку на Одесщину. Напомним, что снаряды летели на головы одесситов из акватории Черного Моря.