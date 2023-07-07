Ракетная атака на Львов: количеств жертв снова выросло (видео) - обновлено

Спасатели продолжают работать на месте происшествия

Количество людей, погибших в результате ракетного удара по дому во Львове, нанесенного в ночь на 6 июля, резко возросло. Спасательно-розыскные работы на месте трагедии продолжаются.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Львов. Число погибших в результате российских ракетных обстрелов возросло до 9 человек, 42 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

UPD от 7:44. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что из-под завалов достали десятое тело.

Известно, что среди пострадавших от разрушения дома есть трое детей. На месте происшествия все еще продолжаются спасательно-розыскные работы

В то же время МВД публикует видео, снятое на месте происшествия в первые минуты после ракетного удара российских оккупантов. На кадрах видно, как спасатели проводят разбор завалов и находят пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ракетный удар по многоквартирному дому во Львове был нанесен около 3:00 часов в ночь на 6 июля. В результате были разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах дома. Жильцы пострадавшего от атаки дома рассказали, что происходило в ту ночь.