Число жертв возросло: новые подробности и рассказ очевидцев о ночном ударе по жилому дому во Львове (видео)

Враг ударил по Львову около 3:00 ночи

Во Львове продолжают разборы завалов жилого дома, в который в ночь на 6 июля попала российская ракета. По состоянию на 8:00 известно о четырех погибших и девятерых пострадавших.

Как пишет "Суспільне", в результате удара разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах дома.

Очевидцы событий и пострадавшие рассказали о том, что им пришлось пережить.

"Нет квартиры, там просто дыра", — говорит жительница дома.

Другие пострадавшие также говорят, что в их квартирах практически ничего не уцелело.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что российские "Калибры", которыми ночью нанесли удар по Львову, могут долететь до любой точки Украины.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом сбивают ракету, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо перебраться в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", — сказала она.

Последствия ночного удара по Львову показал и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июня противник атаковал Львов ударными дронами.