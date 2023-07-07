Машини тонуть, людей збиває з ніг, а в ТРЦ "фонтани": на Київ обрушилася потужна злива (відео)

Серйозні підтоплення у двох районах міста

Після спекотного тижня в Україну повертаються дощі. Негоду вже встигла на собі відчути столиця. Там ситуація з дощем виявилася настільки серйозною, що вулиці за лічені хвилини перетворилися на річки.

Про це повідомляє "Телеграф".

У мережах вже з’являється безліч відео з Києва. Як можна побачити, потужна злива затоплює вже не лише вулиці, а й ТРЦ. Наприклад, в одному з магазинів дощова вода буквально б’є фонтаном, майже досягаючи стелі.

На вулицях справи не кращі. Потік води, що скупчився на дорогах, запросто збиває дорослих людей з ніг.

Більше того, "пливуть" не лише люди, а й їхні автомобілі.

Від води не втекти ні в будинках, ні на вулицях і навіть не під землею.

І поки злива не закінчується, його наслідки стають все більш серйозними. На це доводиться реагувати міській владі. У двох районах міста вже працюють гідрослужби.

"Дорожники залучають мотопомпи та інше насосне обладнання", — розповідають у КМДА.

При цьому, за словами чиновників, основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби

"Важливо, що напередодні в цих та інших районах зливи розчищали. І на початку дощу вони були чистими. Однак залпові зливи та система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що за прогнозами синоптиків грози зі зливами та шквалами у Києві прогнозують до кінця доби.

Нагадаємо, що Київ лише кілька тижнів тому вже підтоплювало. Локальні підтоплення тоді сталися одразу у кількох міських районах.