Факел было видно за многие километры: в Харькове произошел мощный пожар (фото, видео)

Спасатели сообщают, что причиной пожара стала молния

В Харькове в районе аэропорта произошел масштабный пожар, который по свидетельствам очевидцев "освещает весь район".

Как сообщают местные telegram-каналы, пожар по причинам не связанным с российской агрессией.

Согласно предварительной информации он возник вследствие ремонтных работ, во время которых была повреждена газовая труба среднего давления на перекрестке Гагарина-Ландау.

Впрочем, в ГСЧС добавили, что причиной пожара является попадание молнии.

"Велись аварийные работы по ремонту канализации, сдвинулась почва, разорвало трубу газопровода. Предварительно загорелось в результате удара молнии. Газ перекрыли уже раньше, но он среднего давления — выходит из трубы, догорает", — отметили спасатели

Близлежащая территория оцеплена полицией, спасатели уже приступили к ликвидации последствий.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как сообщалось ранее, от непогоды 20 июня пострадал не только Харьков, но и Киев. Там из-за обильного дождя улицы превратились в реки, что привело к образованию длинных пробок на дорогах. По некоторой информации, местами вода поднялась на полметра.