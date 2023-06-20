Полум'я було видно за багато кілометрів: у Харкові сталася потужна пожежа (фото, відео)

Рятувальники повідомляють, що причиною пожежі стала блискавка

У Харкові в районі аеропорту сталася масштабна пожежа, яка за свідченнями очевидців "висвітлює весь район".

Як повідомляють місцеві telegram-канали, пожежа виникла з причин не пов’язаних із російською агресією.

За попередньою інформацією вона виникла унаслідок ремонтних робіт, під час яких було пошкоджено газову трубу середнього тиску на перехресті Гагаріна-Ландау.

Втім, до ДСНС додали, що причиною пожежі є влучення блискавки.

"Велися аварійні роботи з ремонту каналізації, зрушив ґрунт, розірвало трубу газопроводу. Попередньо спалахнуло внаслідок удару блискавки. Газ перекрили вже раніше, але він середнього тиску — виходить із труби, догоряє", — зазначили рятувальники.

Найближча територія оточена поліцією, рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків.

Інформації про постраждалих та руйнування поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, від негоди 20 червня постраждав не лише Харків, а й Київ. Там через сильний дощ вулиці перетворилися на річки, що призвело до утворення довгих пробок на дорогах. За деякою інформацією, подекуди вода піднялася на пів метра.