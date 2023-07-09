Пожежа на лівому березі Києва: з’явилася інформація про постраждалих та нові відео (оновлено)

Дим від пожежі було видно з різних куточків міста

У Дніпровському районі Києві (лівий берег) сталася масштабна пожежа на автомобільній заправці KLO. Дим від пожежі був настільки сильним, що його було видно з багатьох районів столиці.

Як інформує пресслужба ДСНС, до гасіння пожежі було залучено 30 пожежників та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Тим часом міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок пригоди двох постраждалих вже доправили до лікарні, а третього оглядають лікарі та теж готують до госпіталізації.

Не виключається, що кількість постраждалих може зрости.

У поліції додали, що проїзд Броварським проспектом від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників перекрито.

Згідно з інформацією з місцевих telegram-каналів, пожежа спалахнула після того, як у заправку влетів легковий автомобіль та протаранив резервуар із паливом. Крім того, там оприлюднили нові відеозаписи, зняті неподалік місця події.

upd 17:00. Кличко повідомив, що пожежники загасили пожежу, хоча до цього вона поширилася на площі 1500 квадратних метрів. До лікарні було доставлено трьох постраждалих, наймолодшому з яких 17 років.

"Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто", — додав Кличко.

Обережно на деяких відео може бути нецензурна лексика

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Харкові спалахнула потужна пожежа через те, що блискавка потрапила до газової труби середнього тиску на перехресті Гагаріна-Ландау. За свідченнями очевидців, вогонь був настільки сильним, що його смолоскип висвітлював весь район.