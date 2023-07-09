Пожар на левом берегу Киева: появилась информация о пострадавших и новые видео

Дым от пожара был виден из разных уголков города

В Днепровском районе Киеве (левый берег) произошел масштабный пожар на автомобильной заправке KLO. Дым от пожара был настолько силен, что его было видно со многих районов столицы.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, к тушению пожара было привлечено 30 пожарных и пять единиц специальной техники.

Тем временем городской глава Виталий Кличко сообщил, что вследствие происшествия двух пострадавших уже доставили в больницу, а третьего осматривают врачи и тоже готовят к госпитализации.

Не исключается, что количество пострадавших может вырасти.

В полиции добавили, что проезд по Броварскому проспекту от улицы Братиславской до улицы Строителей перекрыт.

Согласно информации из местных telegram-каналов, пожар вспыхнул после того, как в заправку влетел легковой автомобиль и протаранил резервуар с топливом. Кроме того там обнародовали новые видеозаписи, снятые неподалеку от места происшествия.

Осторожно на некоторых видео может присутствовать нецензурная лексика

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове вспыхнул мощнейший пожар из-за того, что молния попала в газовую трубу среднего давления на перекрестке Гагарина-Ландау. По свидетельствам очевидцев, огонь был настолько сильным, что его факел освещал весь район.