ЗСУ знову вдарили по окупованій Макіївці: на місці прильоту сильна пожежа (відео)

Пожежа видно навіть із Донецька

В окупованій Макіївці (Донецька область) після потужного вибуху 4 липня знову щось спалахнуло.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, повідомлення про потужну пожежу у місті з’явилися близько 21:10.

Відомо, що на місці події працюють пожежники, про масштаби пошкоджень інформації не надходило. Що спричинило пожежу не повідомлялося, тому грубе порушення правил пожежної безпеки персоналом виключати не варто.

Втім, до початку пожежі у російському сегменті мережі з’являлася інформація про те, що над містом працювала ППО

Пожежа виявилася настільки сильною, що дим було видно з розташованого по сусідству Донецька.

Як повідомлялося раніше, у Макіївці буквально за день до цього стався масштабний вибух. Відомо, що росіяни розмістили у дворі недобудованої будівлі великий склад снарядів до реактивної артилерії та намагалися її ретельно приховати від сторонніх поглядів.

Однак зрештою це все злетіло на повітря, а особливо вразливі особи навіть побачили в полум’ї загадковий силует, який викликав активне обговорення серед користувачів мережі.