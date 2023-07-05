"Яка ж жирна ціль": з’явилося епічне відео потужного вибуху у Макіївці

Місцеві жителі допомогли українським військовим із цим "фаєр-шоу"

У мережі з’явилися кадри з моменту влучання по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Загарбники старанно намагалися сховати його у дворах, але від потужної "бавовни" їх це не врятувало.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram каналі donetchanyn.

"Ка*апи розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву. Учора через паління на цьому складі та недотримання правил безпеки, даний склад злетів у повітря. Зовсім випадково наш дрон пролітав повз", — йдеться в повідомленні.

До речі, наголошується і на ролі місцевих жителів, які очікують якнайшвидшого приходу ЗСУ, у цьому "феєричному шоу", оскільки вони допомогли "підсвітити" розташування складу.

Також у пабліку опублікували точне місце влучення по ворожому складу БК. У внутрішньому дворі недобудованих багатоповерхівок російські окупанти зберігали велику кількість БК, особливо БМ-21 "Град".

"БК продовжувало детонувати близько 3 годин. Від вибухової хвилі винесло вікно на 3 км. пі**ри продовжують розповідати, що ціллю обстрілу була друга лікарня. Дуже "даремно" розгортати склади серед житлових кварталів", — зазначається у підписі під фото.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на відео з вибухом у Макіївці, який стався 4 липня, у мережі побачили загадковий силует. Користувачі ведуть активне обговорення, що це може означати.