Дуже потужний вибух пролунав у Севастополі: всі подробиці

Місцеві не довіряють "владі"

У тимчасово окупованому Криму почастішали вибухи. Тільки нещодавно там повідомляли про підрив залізниці, як уже 4 липня місцеві жителі поскаржилися на "хлопок" такої сили, що його можна було відчувати в різних районах міста.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, в інтернет-пабликах жителі Севастополя почали скаржитися на сильний гуркіт з боку моря. За їхніми словами, через вибухову хвилю в будинках затремтіли не тільки вікна, а й стіни, а сам вибух було чутно по всьому місту.

При цьому, призначений росією "губернатор" Севастополя михайло развожаєв, стверджує, що "на полігоні в районі Кара-Коби орієнтовно з 14.00 і до 18.00 будуть проводити планове знищення близько тисячі боєприпасів часів ВВВ, які підняли з дна бухти Гільзова. Буде гучно, тому попереджаю наперед".

Однак, як пише колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, на думку деяких кримських Telegram-каналів, звук вибуху не був схожим на "навчання".

Нагадаємо, раніше черговий вибух пролунав у Донецьку, а під Бердянськом палала база окупантів.