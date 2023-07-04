Мощнейший взрыв прогремел в Севастополе: все подробности

Местные не верят "властям"

Во временно оккупированном Крыму участились взрывы. Только недавно там сообщали о подрыве железной дороги, как уже 4 июля местные жители пожаловались на "хлопок" такой силы, что его можно было ощущать в разных районах города.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, в интернет-пабликах жители Севастополя начали жаловаться на очень сильный грохот со стороны моря. По их словам, из-за взрывной волны в домах затряслись не только окна, но и стены, а сам взрыв был слышен по всему городу.

При этом, назначенный россией "губернатор" Севастополя михаил развожаев, утверждает, что "на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее".

Однако, как пишет бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, по мнению некоторых крымских Telegram-каналов, звук взрыва не был похож на "учения".

Напомним, ранее очередной взрыв прогремел в Донецке, а под Бердянском пылала база оккупантов.