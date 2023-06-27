Третий раз за месяц: в Крыму подорвали железную дорогу, поезд сошел с рельсов

Часть поездов из-за инцидента задерживается

Во временно оккупированном Крыму, где недавно произошел взрывной инцидент с ж/д холстом, вновь случилась "диверсия" на железнодорожных путях. На этот раз в Кировском районе.

Информация об этом была опубликована сегодня, 27 июня, в местных Telegram-каналах, а также ее подтвердил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях.

Кировский район на карте

"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", — написал он.

В то же время паблики отмечают, что на перегоне Владиславовка – Петрово в Кировском районе Крыма часть поездов задерживается. Также из-за повреждения ж/д полотна в Крыму задерживаются четыре поезда дальнего следования.

Паблик Baza сообщает, что ж/д пути были подорваны.

По информации одного из Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники, пишет, что один вагон грузового поезда сошел с рельсов. В результате случившегося никто не пострадал.

В то же время SHOT пишет о возможной диверсии на железнодорожных путях.

К слову, за последний месяц это уже третий подобный случай во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ подсчитали, сколько всего было попыток диверсий на железных дорогах, энергетических объектах и других объектах в Крыму с начала 2023 года.