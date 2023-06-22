Видео взрыва на Чонгарском мосту попало в сеть

На кадрах виден момент прилета по мосту

В сети появились кадры удара по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью, который был нанесен сегодня, 22 июня, около 5 часов утра.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. На нем виден момент прилета, после чего в небо начали подниматься клубы черного дыма.

Отмечается также, что местные псевдовласти уже сделали прогноз по восстановлению моста. По их словам, это якобы займет максимум несколько недель. При этом стоит добавить, что в результате одного из прилётов на мосту образовалась сквозная дыра.

Согласно заявлениям коллаборанта владимира сальдо, по мосту якобы были нанесены удары английскими ракетами Storm Shadow. В результате было повреждено дорожное покрытие.

"Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия на Чонгарском мосту. При этом россСМИ разносят информацию об атаке моста двумя снарядами или ракетами.