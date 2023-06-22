Відео вибуху на Чонгарському мосту потрапило до мережі

На кадрах видно момент прильоту по мосту

У мережі з’явилися кадри удару Чонгарським мостом між Кримом і Херсонською областю, який був нанесений сьогодні, 22 червня, близько 5 години ранку.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Mash. На ньому видно момент прильоту, після чого в небо почали здійматися клуби чорного диму.

Зазначається також, що місцева псевдовлада вже зробила прогноз відновлення моста. За її словами, це нібито триватиме максимум кілька тижнів. При цьому варто додати, що в результаті одного з прильотів на мосту утворилася наскрізна дірка.

Згідно з заявами колаборанта володимира сальдо, мостом нібито було завдано ударів англійськими ракетами Storm Shadow. Внаслідок цього було пошкоджено дорожнє покриття.

"Повідомлення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти — тимчасово організовано рух автотранспорту за резервним маршрутом", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські Telegram-канали опублікували відео з місця події на Чонгарському мосту. При цьому росЗМІ розносять інформацію про атаку моста двома снарядами або ракетами.