Удар по Чонгарському мосту: у мережі показали відео з місця, а окупанти "розкрили" плани ЗСУ

Пропагандисти вже знайшли винних у підриві мосту

У мережі публікують нові кадри удару по Чонгарському мосту, який з’єднує Херсонську область і окупований Крим.

Зокрема, російські Телеграм-канали показали на відео перші секунди після удару мостом.

За словами очевидців подій, приліт тут стався близько 5-ї години ранку.

У той же час окупаційна влада повідомляє, що фахівці вже розпочали обстеження конструкцій Чонгарського мосту. Поки що громадян просять обирати маршрути через Армянськ, бо тут рух повністю заблокований.

РосЗМІ стверджують, що Чонгарський міст атакували двома снарядами чи ракетами. Також удар припав і по прилеглому до нього мосту.

Рропагандисти вже звинуватили в ударі ЗСУ. Вони вважають, що таким чином Україна "демонструє готовність атакувати на Херсонщині".

"Сьогоднішня атака — частина психологічної операції проти росії. Руйнування полотна одного з декількох мостів ніяк не позначиться на логістичних можливостях російської армії на цій ділянці фронту", — запевняють окупанти.

При цьому вони підтверджують, що міст отримав лише часткові ушкодження.

Зазначимо, що в Україні офіційно подію не коментували.

Раніше "Телеграф" писав про те, як окупанти готуються до оборони Криму від настання української армії.