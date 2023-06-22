В’їзд до Криму закрито — вранці прилетіло по мосту у Чонгарі: що відомо (фото і відео)

У Криму завдано удару по автомобільному мосту в Чонгарі

У ніч проти 22 червня в окупованому Криму, де сьогодні стався землетрус, підірвали Чонгарський міст.

Про це повідомив так званий голова півострова Сергій Аксьонов.

"Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На даний момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години. Прошу дотримуватися спокою і довіряти лише перевіреним джерелам інформації" , — написав він.

Судячи з опублікованих фотографій автомобільного мосту, внаслідок прильоту тут пошкоджено дорожнє полотно. При цьому опори моста пошкоджень не зазнали.

Чонгар на карте

За даними російських пропагандистів, усі автомобілі зараз спрямовують через Кримський міст чи Армянськ.

Водночас, колаборант Володимир Сальдо повідомив, що під ударами опинилися відразу кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області. За інформацією окупанта, удари нібито завдавали ракет Storm Shadow.

Тим часом у мережі кримчани діляться подробицями щодо ситуації у Чонгарі.

Для довідки. Цей автомобільний міст проходить через Чонгарську протоку. Він з’єднує Херсонську область та Крим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як окупанти готуються до оборони Криму від ЗСУ.