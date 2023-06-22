Удар по Чонгарскому мосту: в сети показали видео с места, а оккупанты "раскрыли" планы ВСУ

Пропагандисты уже нашли виновных в подрыве моста

В сети публикуют новые кадры удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и оккупированный Крым.

В частности, российские Телеграм-каналы показали на видео первые секунды после удара по мосту.

По словам очевидцев событий, прилет здесь случился около 5 часов утра.

В то же время оккупационные власти сообщают, что специалисты уже начали обследование конструкций Чонгарского моста. Пока граждан просят выбирать маршруты через Армянск, так как здесь движение полностью заблокировано.

РосСМИ утверждают, что Чонгарский мост атаковали двумя снарядами или ракетами. Также удар пришелся и по прилегающему к нему мосту.

Пропагандисты уже обвинили в ударе ВСУ. Они считают, что таким образом Украина "демонстрирует готовность атаковать в Херсонской области".

"Сегодняшняя атака — часть психологической операции против россии. Разрушение полотна одного из нескольких мостов никак не скажется на логистических возможностях русской армии на этом участке фронта", — заверяют оккупанты.

При этом они подтверждают, что мост получил лишь частичные повреждения.

Отметим, что в Украине официально событие не комментировали.

Ранее "Телеграф" писал о том, как оккупанты готовятся к обороне Крыма от наступления украинской армии.