Втретє за місяць: у Криму підірвали залізницю, поїзд зійшов з рейок

Частина поїздів через інцидент затримується

У тимчасово окупованому Криму, де нещодавно стався вибуховий інцидент із залізничним полотном, знову сталася "диверсія" на залізничних коліях. На цей раз у Кіровському районі.

Інформація про це була опублікована сьогодні, 27 червня, у місцевих Telegram-каналах, а також її підтвердив так званий "глава" окупованого Криму сергій аксьонов у своїх соціальних мережах.

Кіровський район на карті

"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", — написав він.

Водночас пабліки зазначають, що на перегоні Владиславівка – Петрове в Кіровському районі Криму частина поїздів затримується. Також через пошкодження залізничного полотна в Криму затримуються чотири поїзди далекого прямування.

Паблік Baza повідомляє, що залізничні шляхи були підірвані.

За інформацією одного з Telegram-каналів, посилаючись на власні джерела, пише, що один вагон вантажного поїзда зійшов із рейок. Внаслідок події ніхто не постраждав.

В той самий час SHOT пише про можливу диверсію на залізничних коліях.

До речі, за останній місяць це вже третій такий випадок у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ підрахували, скільки всього було спроб диверсій на залізницях, енергетичних об’єктах та інших об’єктах у Криму з початку 2023 року.