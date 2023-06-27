Втретє за місяць: у Криму підірвали залізницю, поїзд зійшов з рейок
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Частина поїздів через інцидент затримується
У тимчасово окупованому Криму, де нещодавно стався вибуховий інцидент із залізничним полотном, знову сталася "диверсія" на залізничних коліях. На цей раз у Кіровському районі.
Інформація про це була опублікована сьогодні, 27 червня, у місцевих Telegram-каналах, а також її підтвердив так званий "глава" окупованого Криму сергій аксьонов у своїх соціальних мережах.
"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", — написав він.
Водночас пабліки зазначають, що на перегоні Владиславівка – Петрове в Кіровському районі Криму частина поїздів затримується. Також через пошкодження залізничного полотна в Криму затримуються чотири поїзди далекого прямування.
Паблік Baza повідомляє, що залізничні шляхи були підірвані.
За інформацією одного з Telegram-каналів, посилаючись на власні джерела, пише, що один вагон вантажного поїзда зійшов із рейок. Внаслідок події ніхто не постраждав.
В той самий час SHOT пише про можливу диверсію на залізничних коліях.
До речі, за останній місяць це вже третій такий випадок у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ підрахували, скільки всього було спроб диверсій на залізницях, енергетичних об’єктах та інших об’єктах у Криму з початку 2023 року.