Під Бердянськом пролунали потужні вибухи: палала база окупантів (карта)

На місці прильоту спалахнула потужна пожежа

У ніч на четвер, 22 червня під окупованим Бердянськом пролунав гучний вибух. "Бавовна" завітала у табір окупантів на базі відпочинку "Троянда" у селі Азовське Бердянського району.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що вибух стався о 1:40 і був настільки потужним, що його було чутно навіть за 50 кілометрів в селі Урзуф Маріупольського району.

"Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Троянда" с. Азовське Бердянського району. Після вибуху виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину", — розповів подробиці Андрющенко.

Як повідомили місцеві жителі, по території турбази було два прильоти, спалахнула потужна пожежа.

Зазначимо, українські війська ведуть на Бердянському напрямку наступальні дії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наші воїни просуваються, закріплюються на досягнутих рубежах і вирівнюють лінію фронту.

Як раніше розповідав "Телеграф", нещодавно стало відомо, що окупанти перекинули на аеродром у Бердянську 20 військових гелікоптерів.