Окупанти масово перекидають авіацію на південні ділянки фронту: видно навіть із супутника (фото)

Більшість вертольотів — для підтримки сухопутних сил рф та посилення захисту від контрнаступу ЗСУ

З початком контрнаступу українських військ на Запорізькому напрямку росія перекинула на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську 20 військових гелікоптерів.

Про це повідомив проект Радіо Свобода "Схеми", у розпорядженні якого є супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Станом на 13 червня на аеродромі Бердянська знаходилися щонайменше 27 російських вертольотів. 20 із них росіяни перекинули туди нещодавно, що підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

Двоє авіаційних експертів допомогли ідентифікувати моделі гелікоптерів.

Окупанти тримають на аеродромі Бердянська:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

"Більшість вертольотів — це для підтримки сухопутних сил росії і посилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але швидше їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою", — пояснив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що, судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська зараз використовується як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації рф, які базуються в окупованому Криму.

"Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – робота за заявками – неможлива", – зазначив він.

Він додав, що ці гелікоптери також можуть використовуватися для екстреної евакуації поранених та перекидання військ та спорядження.

Як повідомляв "Телеграф", 2 червня у порту окупованого Бердянська прогриміла серія потужних вибухів — звідти втекло кілька російських кораблів.