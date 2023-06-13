ЗСУ просунулися на трьох напрямках, звільнено сім сіл – військові розповіли те, що вже можна

За тиждень наступальної операції у Донецькому та Таврійському районах просування українських військ становило 6,5 км

У ході наступальних дій на кількох ділянках фронту українські військові змогли просунутися на трьох напрямках — Бахмутському, Торецькому та Бердянському. Їм удалося звільнити сім населених пунктів.

Про це повідомляє речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Наразі під контролем українських сил оборони знаходяться наступні населені пункти:

Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область).

Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

Андрій Ковальов зазначив, що за тиждень наступальної операції у Донецькому та Таврійському районах просування українських військ становило 6,5 км. На східному та південному напрямках площа звільненої землі склала понад 100 кв.м.

Ситуація на Бахмутському напрямі

За словами спікера, за минулий тиждень просування українських воїнів склало на лівому фланзі – 1,5 км, на правому фланзі – 3,5 км. Наразі наші захисники продовжують штурмові дії.

"Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут склало 250 метрів", — сказав він.

Ситуація на Торецькому напрямі

ЗСУ за минулу добу просунулися на 200 метрів. На цей момент на напрямках, де українські війська в обороні жодної позиції не втрачено. Водночас російські окупанти продовжують робити активні артилерійські обстріли та завдавати ударів.

Ситуація на Бердянському напрямі

Минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометра.

Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі пише, що зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки (на Оріхівському напрямі); Мар’їнка та Ягідне (на Бахмутському), Веселе (на Лиманському).

"Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 червня ЗСУ змогли звільнити три населені пункти в Донецькій області — Благодатне, Макарівка та Нескучне.