Почалося чи ні? В Офісі президента заінтригували заявами про контрнаступ ЗСУ

Ми будемо повністю задоволені тим, як просуваються наші хлопці вперед, — Подоляк

У той час, як російська пропаганда заявила, що наступ ЗСУ не тільки вже почався, але їхня армія нібито одразу відбила його, наразі наші війська ведуть оборонно-наступальні дії.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

"Це оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній росії зі збільшенням інтенсивності обстрілів тилової транспортно-логістичної інфраструктури країни-агресора", — описав ситуацію на фронтах зараз.

Подоляк наголосив, що буде менше розмов, а більше дій. Вони будуть помітні, оскільки війна ведеться практично "в прямому ефірі".

"Генштаб і Ставка Верховного головнокомандувача затвердили чіткі рішення. Президент Володимир Зеленський чітко сказав, що певні рішення на Ставці вже затверджено – куди як, коли і хто рухатиметься", — зазначив Подоляк.

Він додав, що Міноборони та Генштаб тримають інформаційну ситуацію під контролем.

"Це буде виглядати досить ефектно і навіть ефективно. Ми будемо повністю задоволені тим, як просуваються наші хлопці вперед. Єдине, що треба пам’ятати — це війна. Це не про якісь там "івенти", одночасні масштабні або немасштабні дії. Це трагедія", — наголосив голова ВП.

Єдине, що за словами Подоляка його засмучує, це те, що партнери України не розуміють, що кожен день дискусій щодо необхідності постачання того чи іншого озброєння забирає життя українців.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Подоляк розповів, як підрив Каховської ГЕС позначиться на контрнаступі ЗСУ.