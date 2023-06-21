ЗСУ йдуть вперед і самі стримують наступ: головне про ситуацію на фронті

Окупанти вже 16 місяців намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей

Українські війська продовжують розвивати наступ, зокрема ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби (20 червня) Сили оборони мали частковий успіх, закріплювалися на досягнутих рубежах і вирівнювали лінію фронту.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що на сході наші захисники продовжують стримувати масштабний наступ окупантів на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Особливо важкі бої продовжуються на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямі Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", — уточнила Маляр.

Основним напрямом наступу противника залишається схід. Мета росіян – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Ситуація в районі Бахмута незмінна, щодня там відбуваються кілька бойових зіткнень, лінія фронту стабільна.

"Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки і завдаючи окупанту максимальних втрат", — резюмувала Маляр.

Як повідомляв "Телеграф", у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу йдеться про те, що найважчі бої на фронті зараз йдуть на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, де наші захисники продовжують просування, звільняючи нові населені пункти.