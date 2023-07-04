У окупантів "спекотний вечір": потужні вибухи пролунали в Донецьку та Макіївці (фото, відео)
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На тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунали сильні вибухи. Російські воєнкори повідомляють про "прильоти" одразу у двох містах — Донецьку та Макіївці.
По мережі розповсюджують фото та відео з обох місць прильоту. Ймовірно, потрапляння могло бути по великому складу БК чи нафтобази, а росіяни традиційно заявляють про "роботу ППО".
На кадрах видно і чути момент удару в Донецьку, за яким слідує яскравий спалах. Мешканці міста коментують за кадром, говорячи, що це "щось конкретне". Що саме зазнало обстрілу — склад БК, нафтобаза чи інший об'єкт, поки що невідомо. Український блогер Сергій Стерненко виключає удар по БК, оскільки не було повторної детонації.
Також повідомляється, що практично одночасно був вибух і в Макіївці Донецької області. Окупанти повідомляють, що ЗСУ нібито завдали удару з РСЗВ HIMARS, але водночас заявляють про роботу ППО. У ЗСУ в свою чергу підтвердили вогневе ураження та повідомили, що знищено черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці.
"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", — сказано в повідомленні Telegram-каналу СтратКом ЗСУ.
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