ЗСУ ліквідували полковника з кадировського спецназу "Ахмат"

Російський окупант пішов убивати жінок та дітей в Україні, щоб "захистити дітей Донбасу"

В Україні ліквідували чергового офіцера з росії Євгена Писаренка, який командував загоном кадирівського спецназу "Ахмат". Полковник добровільно пішов воювати проти України.

Про це повідомив помічник рамзана кадирова та командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов 2 липня, опублікувавши відео з Писаренком, та воєнкор Дмитро Кулько. Відомо, що загинув боєць кадирова під час бойового завдання.

Так, Євген Писаренко із позивним "Великий" (через свій зріст) добровільно вступив до лав спецназу "Ахмат" на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну і одразу був призначений командиром загону. До цього Писаренко багато років служив у ставропольському Окремому мотострілецькому загальновійськовому загоні (ОМОНі) та отримав звання підполковника. А вже в рядах кадирівського спецназу дослужився до полковника.

Подробиці загибелі окупанта зі Ставропольського краю росії невідомі. Повідомляється, що він загинув під час виконання бойового завдання на території України. Перед тим, як піти вбивати українців, Писаренко заявляв, що йому прикро дивитися на те, "як помирають діти на Донбасі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні вбили російського п’ятиразового чемпіона світу з пауерліфтингу. Він замість в’язниці вирішив піти вбивати українців, але сам загинув під Бахмутом.