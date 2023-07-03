ВСУ ликвидировали полковника из кадыровского спецназа "Ахмат"

Российский оккупант пошел убивать женщин и детей в Украине, чтобы "защитить детей Донбасса"

В Украине ликвидировали очередного офицера из россии Евгения Писаренко, который командовал отрядом кадыровского спецназа "Ахмат". Полковник добровольно пошел воевать против Украины.

Об этом сообщил помощник рамзана кадырова и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 2 июля, опубликовав видео с Писаренко, и военкор Дмитрий Кулько. Известно, что погиб боец кадырова во время боевого задания.

Так, Евгений Писаренко с позывным "Большой" (из-за своего роста) добровольно вступил в ряды спецназа "Ахмат" в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину и сразу был назначен командиром отряда. До этого Писаренко много лет служил в ставропольском Отдельном мотострелковом общевойсковом отряде (ОМОНе) и получил звание подполковника. А уже будучи в рядах кадыровского спецназа дослужился до полковника.

Подробности гибели оккупанта из Ставропольского края россии неизвестны. Сообщается, что он погиб во время выполнения боевого задания на территории Украины. Перед тем как пойти убивать украинцев, Писаренко заявлял, что ему обидно смотреть на то, "как умирают дети на Донбассе".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине убили российского пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу. Он вместо тюрьмы решил пойти убивать украинцев, но погиб сам под Бахмутом.