Российский силач, похоже, вместо тюрьмы решил пойти убивать украинцев

Защитники Украины ликвидировали на фронте пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бархатова. Ранее сообщалось, оккупант-тренер из россии нашел свою смерть в Украине.

О смерти 41-летнего захватчика сообщили в пресс-службе Федерации пауэрлифтинга Красноярского края. Оккупант нашел свою смерть еще в апреле под Бахмутом (Донецкая область), однако похоронят его только 14 июня.

Отметим, Бархатова осудили в россии в мае 2022 года за взятку. Максим, будучи руководителем Татышев-парка, без торгов заключил сделки на сумму более 60 миллионов рублей с одной компанией. Взамен ему "подарили" автомобиль Lexus LX570 стоимостью 7 миллионов рублей. В итоге он получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уже в 2023 году спортсмен пошел в наемники, воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

Кроме мировых первенств, Бархатов дважды побеждал на чемпионате Европы и семь раз становился чемпионом россии по пауэрлифтингу.

Ранее сообщалось, что в Украине нашел свою смерть частично мобилизированный российский хоккеист. Кроме того, ВСУ ликвидировали на Донбассе известного российского каратиста-оккупанта.