Ликвидировать быстро не получится: военный эксперт о том, как может умереть пригожин

Эксперт не исключил, что у главного "вагнеровца" может произойти инфаркт, инсульт и т.д.

Вожака пвк "вагнер" евгения пригожина, устроившего так называемый "бунт ", могут ликвидировать сами же россияне.

Такое предположение военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил в прямом эфире телеканала FREEДOM.

"Его ликвидировать так быстро не получится по одной простой причине: он может принять образ мученика. Пошел бороться с коррупцией в москву, не выдержал, пошел на переговоры, решил не проливать кровь, но эта коварная российская власть таки до него дотянулась" и устранила. Это сделало бы его неким мучеником и наоборот подняло бы электоральные баллы уже не столько пригожина, сколько чвк "вагнер ", — сказал Коваленко.

Но в перспективе эксперт не исключил, что у пригожин может случиться инфаркт, инсульт и т.д.

"Ибо переживает за россию-матушку, сердце кровью обливается... Хотя в этом случае ему никто не будет проводить вскрытие, потому что если будет проводить вскрытие, то выяснится, что на самом деле причиной инфаркта или инсульта было отравление с соответствующей внешней симптоматикой. Вот такой может ожидать пригожина сценарий и он куда более реалистичен, чем, например, выстрел в голову через окно от снайпера", — считает Коваленко.

Тем временем пригожин, вероятно, находится, в белоруси, где то ли учится у "бульбафюрера" правильно выращивать картофель, то ли пытается сделать из воинов "бацьки" ярых головорезов вроде "вагнегривцев". В то же время "мстительный кремлевский маньяк" путин начал интенсивную работу по "отжиму" пригожинской "фабрики троллей".