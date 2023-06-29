"Неприятно признавать": Буданов рассказал, почему пригожин не дошел до москвы

Некоторым лицам удалось убедить пригожина остановить мятеж

Главаря российской частной военной компании "Вагнера" евгения пригожина убедили прекратить вооруженный мятеж на территории рф, в ходе которого он хотел дойти до москвы, надавив на его "патриотические убеждения".

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МОУ Буданов, пишет "Украинская правда".

"Мне неприятно это признавать, но евгений пригожин является патриотом россии. лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", — отметил глава ГУР МО.

Отметим, что также Кирилл Буданов отметил значительные плюсы пригожинского мятежа в россии. По его словам, получена компрометацию российского руководства, а кроме того, "вагнеровцы" больше не будут воевать на территории нашей страны. Хотя сейчас часть наемников еще и остается на территории Луганска и в некоторых районах на Юге Украины, но в боевых действия они уже не участвуют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мятеж "Вагнера" никак не сказался на ситуации на фронте.