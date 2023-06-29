"Неприємно визнавати": Буданов розповів, чому пригожин не дійшов до москви

Деяким особам вдалося переконати пригожина зупинити заколот

Ватажка російської приватної військової компанії "Вагнера" євгенія пригожина переконали припинити збройний заколот на території росії, в ході якого він хотів дійти до москви, натиснувши на його "патріотичні переконання".

Про це розповів керівник Головного управління розвідки МОУ Буданов, пише "Українська правда".

"Мені неприємно це визнавати, але євген пригожин є патріотом росії. лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас у 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний"", – зазначив голова ГУР МО.

Також Кирило Буданов відзначив значні плюси пригожинського заколоту в росії. За його словами, отримано компрометацію російського керівництва, а крім того, "вагнерівці" більше не воюватимуть на території нашої країни. Хоча зараз частина найманців ще й залишається на території Луганська та в деяких районах на Півдні України, але у бойових діях вони вже не беруть участі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заколот "Вагнера" ніяк не позначився на ситуації на фронті.