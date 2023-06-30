Ліквідувати швидко не вийде: військовий експерт про те, як може померти пригожин

Експерт не виключив, що у головного "вагнерівця" може статися інфаркт, інсульт тощо

Ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина, який влаштував так званий "бунт", можуть ліквідувати самі ж росіяни.

Таке припущення військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

"Його ліквідувати так швидко не вийде з однієї простої причини: він може прийняти образ мученика. Пішов боротися з корупцією до москви, не витримав, пішов на переговори, вирішив не проливати кров, але ця підступна російська влада таки до нього дотяглася" і усунула. Це зробило б його таким собі мучеником і навпаки підняло б електоральні бали вже не стільки пригожина, скільки пвк "вагнер", — сказав Коваленко.

Але в перспективі експерт не виключив, що у пригожина може статися інфаркт, інсульт тощо.

"Бо переживає за росію-матінку, серце кров'ю обливається… Хоча в цьому випадку йому ніхто не проводитиме розтин, бо якщо проводитиме розтин, то з'ясується, що насправді причиною інфаркту чи інсульту було отруєння з відповідною зовнішньою. симптоматикою. Ось такий може очікувати Пригожина сценарій і він куди більш реалістичний, ніж, наприклад, постріл у голову через вікно від снайпера"", — вважає Коваленко.

Тим часом пригожин, ймовірно, знаходиться, в білорусі, де чи то вчиться у "бульбафюрера" правильно вирощувати картоплю, чи то намагається зробити з вояків "бацьки" затятих головорізів на кшталт "вагнегрівців". В той же час "мстивий кремлівський маніак путін розпочав інтенсивну роботу по "віджиму" пригожинської "фабрики троллів".