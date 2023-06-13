ЗСУ ліквідували на фронті незвичайного окупанта: силач хотів сховатися від в’язниці і став найманцем

Російський силач, схоже, замість в’язниці вирішив піти вбивати українців

Захисники України ліквідували на фронті п’ятиразового чемпіона світу з паверліфтингу Максима Бархатова. Раніше повідомлялося, що окупант-тренер з росії знайшов свою смерть в Україні.

Про смерть 41-річного загарбника повідомили у пресслужбі Федерації паверліфтингу Красноярського краю. Окупант знайшов свою смерть ще у квітні під Бахмутом (Донецька область), проте поховають його лише 14 червня.

Зазначимо, Бархатова засудили у рф у травні 2022 року за хабар. Максим, бувши керівником Татишев-парку, без торгів уклав угоди на суму понад 60 мільйонів рублів з однією компанією. Натомість йому "подарували" автомобіль Lexus LX570 вартістю 7 мільйонів рублів. У результаті він отримав шість років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Вже у 2023 році спортсмен пішов у найманці, воював проти України у складі ПВК "Вагнера".

Окрім світових першостей, Бархатов двічі перемагав на чемпіонаті Європи та сім разів ставав чемпіоном росії з паверліфтингу.

Раніше повідомлялося, що в Україні знайшов свою смерть частково мобілізований російський хокеїст. Крім того, ЗСУ ліквідували на Донбасі відомого російського каратиста-окупанта.