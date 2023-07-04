У росії палає ТЕЦ: пожежу не могли загасити майже дві години (відео)

Місцеві скаржаться, що чули "гучна бавовна"

У росії знову масштабна пожежа. Нещодавно в аеропорту Санкт-Петербурга спалахнув пасажирський літак, а цього разу у Великому Новгороді спалахнула ТЕЦ.

Фото та відео з місця подій розповсюджують російські ЗМІ. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а саме займання сталося у "виробничій будівлі".

Так, 4 липня близько 19:00 у МНС заявили про пожежу на Лузькому шосе, де розташована ТЕЦ. Площа спалаху склала 2,3 тис. кв.м., а причина поки що невідома. Проте місцеві жителі заявляють, що перед пожежею чули "гучну бавовну". Рятувальники та правоохоронці, які прибули на місце пожежі, перекрили шосе. Близько 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння". Гасіння пожежі продовжується.

Лузька ТЕЦ розташована приблизно за 1000 км від кордону з Україною на північному заході від Москви. Вона була введена в експлуатацію у 2009 році та забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Москві горів сміттєсортувальний комплекс, який не могли загасити кілька годин. Для ліквідації вогню залучали навіть гелікоптери.