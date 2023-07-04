В россии полыхает ТЭЦ: пожар не могли потушить почти два часа (видео)

Местные жалюутся, что слышали "громкий хлопок"

В россии снова масштабный пожар. Недавно в аэропорту Санкт-Петербурга загорелся пассажирский самолет, а на этот раз в Великом Новгороде вспыхнула ТЭЦ.

Фото и видео с места событий распространяют российские СМИ. По предварительным данным никто не пострадал, а само возгорание произошло в "производственном здании".

Так, 4 июля около 19:00 в МЧС заявили о пожаре на Лужском шоссе, где и расположена ТЭЦ. Площадь возгорания составила 2,3 тыс. кв.м., а причина пока что неизвестна. Однако местные жители заявляют, что перед пожаром слышали "громкий хлопок". Спасатели и правоохранители, которые прибыли на место пожара, перекрыли шоссе. Около 20:30 россияне заявили, что огонь локализовали и ликвидировали "открытое горение". Тушение пожара продолжается.

Лужская ТЭЦ расположена примерно в 1000 км от границы с Украиной на северо-западе от Москвы. Она была введена в эксплуатацию в 2009 году и обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.

Ранее "Телеграф" расказывал, что в Москве горел мусоросортировочный комплекс, который не могли потушить несколько часов. Для ликвидация огня привлекали даже вертолеты.