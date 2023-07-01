Горят не только заводы и фабрики: в россии вспыхнул пассажирский самолет (видео)

Пожар произошел в аэропорту Санкт-Петербурга

В России продолжается "сезон пожаров", когда самовольно вспыхивают заводы, фабрика и другие промышленные и инфраструктурные объекты. Теперь же в их компанию "попросился" и пассажирский самолет.

Так, в ночь на субботу, 1 июля, в аэропорту Пулково в российском Санкт-Петербурге загорелся пассажирский самолет "Боинг-777".

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Самолет принадлежит авиакомпании Emirates, он должен был вылететь в Дубай.

Как можно понять из видео, возгорание произошло в хвостовой части самолета.

Впоследствии сообщили, что пассажиры были эвакуированы, а лайнер отбуксирован на стоянку. На месте инцидента работают спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось о пожаре в здании порохового завода в Котовске в Тамбовской области. В результате возгорания были погибшие и пострадавшие.