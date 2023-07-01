Горять не тільки заводи і фабрики: в рф спалахнув пасажирський літак (відео)

Пожежа сталася у аеропорту Санкт-Петербурга

В росії продовжується "сезон пожеж", коли самовільно спалахують заводи, фабрика та інші промислові та інфраструктурні об'єкти. Тепер же до їхньої компанії "попросився" і пасажирський літак.

Так, в ніч проти суботи, 1 липня, у аеропорті Пулково, що в російському Санкт-Петербурзі, загорівся пасажирський літак "Боїнг-777".

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Літак належить авіакомпанії Emirates, він мав вилетіти до Дубаю.

Як можна зрозуміти з відео, загоряння сталося у хвостовій частині літака.

Згодом повідомили, що пасажирів евакуювали, а лайнер відбуксували на стоянку. На місці інциденту працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлялося про пожежу у будівлі порохового заводу у місті Котовськ у Тамбовській області. В результаті загоряння були загиблі та постраждалі.