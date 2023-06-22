Огонь не могли потушить даже вертолетами: в москве новый масштабный пожар (видео)

К ликвидации возгорания привлекли вертолеты, но это не помогает

В россии продолжается чреда масштабных пожаров. На этот раз пламенем снова объяло столицу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как стало известно, инцидент произошел в московском районе Чертаново, что на юге города. Там полыхает мусоросортировочный комплекс, который не могут потушить уже несколько часов.

Столбы черного дыма поднимаются высоко в небо, а на место событий уже поспешили пожарные.

По предварительным данным, сначала пламенем было охвачено около 300 квадратных метров, но уже сейчас огонь разгорелся на 900 квадратов. К тушению пожара привлекли даже вертолеты.

Причины возгорания пока не называются. Данных о пострадавших пока также нет.

Позже появилось сообщение, что пожар таки удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

Напомним, только пару дней назад в москве горел один из цехов Центрального ремонтно-механического завода. Он, к слову, расположен всего в нескольких километрах от кремля. Еще днем ранее масштабный пожар произошел уже в Брянске, где загорелся госпиталь для военных.

На прошлой неделе неспокойно было, например, в Санкт-Петербурге, где вспыхнуло производственное здание.