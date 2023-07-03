"Літакопад" в Брянській області рф влаштував Patriot: у ЗСУ привідкрили таємницю

Українцям показали кадри, на яких видно знищені ЗРК Patriot ворожі цілі

У День зенітних ракетних військ Повітряних сил України, який відзначають сьогодні, 3 липня, українцям показали, як захисники щодня знищують повітряні цілі окупантів, у тому числі завдяки довгоочікуваному ЗРК Patriot, переданому країні у квітні.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

У ролику показали роботу розрахунків ЗРК С-300, Бук-М1, Nasams, IRIS-T та Patriot. Також українські захисники ведуть спеціальний облік того, яка зброя та скільки цілей знищила. Для цього на техніку клеять спеціальні наклейки. Що цікаво, серед цілей зенітно-ракетного комплексу Patriot 13 травня опинилися три вертольоти й два літаки. Саме в цей день в Брянській області стався справжній "літакопад", але, як передбачалося раніше, їх нібито збила сама рф.

"Вистояли та вистрілили! Рашисти найбільше хотіли знищити наше ППО! Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по зенітних ракетних військах… Але ми − вистояли… І вистрілили… А вони отримали, — йдеться у підводці до відео. — Сьогодні воїни зенітних ракетних військ продовжують бити окупанта в українському небі, найсучаснішою у світі зброєю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня міністр оборони рРосії звітував про нібито знищення ЗРК Patiot. Однак у ЗСУ заявили, що це чергові нісенітниці росіян, а сам комплекс цілий і неушкоджений.