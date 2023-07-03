"Самолетопад" в Брянской области рф устроил Patriot: в ВСУ приоткрыли тайну

Украинцам показали кадры, на которых видны уничтоженные ЗРК Patriot вражеские цели

В День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины, который отмечают сегодня, 3 июля, украинцам показали, как защитники ежедневно уничтожают воздушные цели оккупантов, в том числе, благодаря долгожданной ЗРК Patriot, переданной стране в апреле.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

В ролике показали работу расчетов ЗРК С-300, Бук-М1, Nasams, IRIS-T и Patriot. Также украинские защитники ведут специальный учет того, какое оружие и сколько целей уничтожила. Для этого на технику клеят специальные наклейки. Что интересно, среди целей зенитно-ракетного комплекса Patriot 13 мая оказались три вертолета и два самолета. Именно в этот день в Брянской области произошел настоящий "самолетопад", но, как предполагалось ранее, их якобы сбила сама рф.

"Выстояли и выстрелили! Рашисты больше всего хотели уничтожить наше ПВО! Они хотели легкой прогулки в украинском небе. И ударили по зенитным ракетным войскам… Но мы − выстояли… И выстрелили… А они получили, — говорится в подводке к видео. — Сегодня воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе, самым современным в мире оружием", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая министр обороны россии отчитался о якобы уничтожении ЗРК Patiot. Однако в ВСУ заявили, что это очередные бредни россиян, а сам комплекс цел и невредим.