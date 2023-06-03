Зеленский сказал, сколько батарей Patriot нужно Украине для защиты неба
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Украине нужно больше Patriot
Для того чтобы Украина могла полностью защитить себя от российских ракетных ударов, ей понадобится около 50 батарей Patriot.
Такую оценку дал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами The Wall Street Journal.
Он отметил, что Patriot пока единственные установки, которые могут сбивать некоторые российские типы ракет, а потому для обеспечения безопасности своих граждан Украина нуждается в большем количестве этих ЗРК.
По его словам, наличие большого количества таких систем ПВО в Украине позволит полностью закрыть небо и обеспечить безопасность гражданских объектов и мирных жителей от российского ракетного террора.
"Реальность следующая: 50 батарей Patriot — и в большинстве люди не будут гибнуть", — сказал он, и подчеркнул, что такой вариант выключит возможность для россиян запугивать десятки миллионов людей.
Стоит отметить, что в Украину прибыли только три батареи ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. При этом в США по состоянию на 2021 год на вооружении стояло только 60 батарей "Патриотов".
Как сообщалось ранее, во время ракетной атаки 4 мая Patriot смог перехватить ракету Х-47 "Кинжал", хотя до этого считалось, что сбить ее невозможно.
16 мая россияне повторили атаку, но использовали для этого сразу шесть "Кинжалов". Ни один из них не смог достигнуть цели.