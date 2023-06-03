Зеленский сказал, сколько батарей Patriot нужно Украине для защиты неба

Украине нужно больше Patriot

Для того чтобы Украина могла полностью защитить себя от российских ракетных ударов, ей понадобится около 50 батарей Patriot.

Такую оценку дал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами The Wall Street Journal.

Он отметил, что Patriot пока единственные установки, которые могут сбивать некоторые российские типы ракет, а потому для обеспечения безопасности своих граждан Украина нуждается в большем количестве этих ЗРК.

По его словам, наличие большого количества таких систем ПВО в Украине позволит полностью закрыть небо и обеспечить безопасность гражданских объектов и мирных жителей от российского ракетного террора.

"Реальность следующая: 50 батарей Patriot — и в большинстве люди не будут гибнуть", — сказал он, и подчеркнул, что такой вариант выключит возможность для россиян запугивать десятки миллионов людей.

Стоит отметить, что в Украину прибыли только три батареи ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. При этом в США по состоянию на 2021 год на вооружении стояло только 60 батарей "Патриотов".

Как сообщалось ранее, во время ракетной атаки 4 мая Patriot смог перехватить ракету Х-47 "Кинжал", хотя до этого считалось, что сбить ее невозможно.

16 мая россияне повторили атаку, но использовали для этого сразу шесть "Кинжалов". Ни один из них не смог достигнуть цели.