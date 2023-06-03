Зеленський сказав, скільки батарей Patriot потрібно Україні для захисту неба

Україні потрібно більше Patriot

Для того, щоб Україна могла повністю захистити себе від російських ракетних ударів, їй знадобиться близько 50 батарей Patriot.

Таку оцінку дав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами The Wall Street Journal.

Він зазначив, що Patriot поки що єдині установки, які можуть збивати деякі російські типи ракет, а тому для забезпечення безпеки своїх громадян Україна потребує більшої кількості цих ЗРК.

За його словами, наявність великої кількості таких систем ППО в Україні дозволить повністю закрити небо та забезпечити безпеку цивільних об’єктів та мирних жителів від російського ракетного терору.

"Реальність наступна: 50 батарей Patriot — і здебільшого люди не гинуть", — сказав він, і підкреслив, що такий варіант виключить можливість для росіян залякувати десятки мільйонів людей.

Варто зазначити, що в Україну прибули лише три батареї ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. При цьому у США станом на 2021 рік на озброєнні стояло лише 60 батарей "Патріотів".

Як повідомлялося раніше, під час ракетної атаки 4 травня Patriot зміг перехопити ракету Х-47 "Кинджал", хоча до цього вважалося, що збити її неможливо.

16 травня росіяни повторили атаку, але використали для цього відразу шість "Кинджалів". Жоден із них не зміг досягти цілі.