Доведено те, що було лише теорією: у США відреагували на збиття "незбивної" ракети росіян

Ракету дуже сильно рекламував сам російський диктатор

У США не сумніваються в правдивості заяв українського військового командування про те, що комплекс ППО Patriot зміг перехопити російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал", хоча до цього часу його можливості були лише теорією.

Як повідомляє CNN із посиланням на неназваного представника Пентагону, в оборонному відомстві США це розглядається як серйозна подія.

Зокрема, це важливо тому, що російський диктатор володимир путін запевняв, що ракети цього типу можуть подолати будь-яку систему ППО. Крім того, до цього тижня всі розрахунки росії будувалися на тому, що будь-яка мета, проти якої застосовуються "Кинджали", буде вражена зі 100% ймовірністю.

Тепер ці розрахунки були поставлені під сумнівом. Окремо зазначається, що перехоплення було здійснено українським екіпажем, у якому не було американських радників, що є "великим поверненням інвестицій".

Варто зазначити, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Patriot ніколи не працював проти цілей на кшталт Х-47, тому саме українці стали першими у світі, хто зміг зробити таке.

З цього приводу також висловився голова Міноборони Олексій Рєзніков.

"Російська пропаганда намагається нав’язати думку, що російська зброя — найкраща у світі і єдина у своєму роді ("аналогов нет"). Це велика помилка", — зазначив він.

При цьому міністр підкреслив, що Україна не мала можливостей збивати подібні цілі, але завдяки допомозі союзників "неможливе стає можливим".

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки по Україні 4 травня в небі над Київською областю було збито ракету Х-47. Хоча спочатку це залишалося лише слухом, проте вранці 6 травня ця інформація була офіційно підтверджена.