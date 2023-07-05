Бог чи Порошенко? У мережі активно обговорюють загадковий силует, який виник після вибуху в Макіївці

Кожен знаходить у силуеті щось своє

Під час надпотужної "бавовни" в Макіївці, де ЗСУ вразили російський склад боєприпасів, із полум’я вибуху утворився силует, який зараз активно обговорюють у мережі. Українці гадають про те, що це може означати, а його фото вже стало вірусним.

Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що ввечері 4 липня у тимчасово окупованій Макіївці пролунав потужний вибух. У ЗСУ офіційно підтвердили, що успішно відпрацювали по ворожому складу, але не уточнили по якому саме. Але, судячи з вторинної детонації, йдеться саме про склад боєприпасів.

Росіяни, до речі, ховали цей склад у внутрішньому дворі багатоповерхівок. Прикриваючись мирними громадянами, як стверджують у мережі, вони стягли туди боєприпаси до РСЗВ "Град", які потім детонували ще близько трьох годин.

На фото нижче можна побачити цинічне розташування ворожого об’єкту.

Розглядаючи силуети диму та полум’я, що утворилися на місці вибуху, українці гадають, кого саме вони там побачили. Хтось пише, що розглянув українського кіборга, а хтось бога, який хоче нам щось сказати. Інші ж просто жартують.

Нагадаємо, що ЗСУ вже не вперше успішно вражають цілі у Макіївці. Найвідомішим стало знищення там місцевого ПТУ, де розташовувалися росіяни.