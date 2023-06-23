"Подарунки" для росгвардії? В окупованих Генічеську та Скадовську пролунали вибухи (фото, відео)

У мережі повідомляють про постраждалих та знищених окупантів

У тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області, де нещодавно було знищено БК російських загарбників, пролунали вибухи. У мережі тим часом почали з’являтися перші фото та відео події.

Так, сьогодні, 23 червня, у місцевих Telegram-каналах повідомили про декілька вибухів. На опублікованих кадрах видно стовпи чорного диму, що здіймаються в небо.

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За інформацією пабліків, внаслідок події серед російських окупантів, які тимчасово перебувають на території Херсонщини, є постраждалі та ліквідовані. При цьому автор одного з роликів повідомляє, що удар припав по росгвардійцям. Однак офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Водночас із коментарями про вибухи поспішив і ставленик кремля на окупованій Херсонщині володимир сальдо. У своєму Telegram-каналі він написав, що вибухи пролунали близько 14:00 і звинуватив у них ЗСУ. Гауляйтер припустив, що по Скадовську і Генічеську нібито було випущено чотири англійські ракети Storm Shadow.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Рятувальники та медики виїхали на місця події", — заявив сальдо.

У мережі повідомляють також про те, що подібна нагода могла статися і в Голій Пристані, оскільки "там зараз теж щось горить".

Український блогер, журналіст і політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі зазначив, що за словами російського "військора" Ростислава Шорохова, ракетні удари були по розташуванню окупантів у Скадовську та Генічеську. Він також заявляє, що багато хто був поранений і знищений.

У деяких пабліках з’явилася інформація про приліт по території колишнього винзаводу, де, імовірно, були позиції росгвардії, а також ще один удар міг бути в районі Генічеської Гірки, де був чеченський підрозділ "Ахмат".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 22 червня Чонгарський міст, який з’єднує Херсонську область та окупований Крим, був атакований ракетами. Пізніше з нього зняв відео сальдо і заявив, що нібито це нічого не вирішить і паніки немає.