ВСУ вновь ударили по оккупированной Макеевке: в месте прилета сильный пожар (видео)

Пожар виден даже из Донецка

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) после мощнейшего взрыва 4 июля вновь что-то полыхает.

Как сообщают местные telegram-каналы, сообщения о мощнейшем пожаре в городе появились около 21:10.

Известно, что на месте происшествия работают пожарные, о масштабах повреждений информации не поступало. Что стало причиной пожара не сообщалось, поэтому грубое нарушение правил пожарной безопасности персоналом исключать не стоит.

Впрочем, до начала пожара в российском сегменте сети появлялась информация о том, что над городом работала ПВО

Пожар оказался настолько сильным, что дым был виден из расположенного по соседству Донецка.

Как сообщалось ранее, в Макеевке буквально за день до этого произошел масштабный взрыв. Известно, что россияне разместили во дворе недостроенного здания большой склад снарядов к реактивной артиллерии и пытались его тщательно скрыть от посторонних взглядов.

Однако в конечном итоге это все взлетело на воздух, а особо впечатлительные личности даже увидели в пламени загадочный силуэт, который вызвал активное обсуждение среди пользователей сети.