У оккупантов "жаркий вечер": мощные взрывы прогремели в Донецке и Макеевке (фото, видео)

На временно оккупированных территориях Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Российские военкоры сообщают о "прилетах" сразу в двух городах — Донецке и Макеевке.

По сети распространяют фото и видео с обоих мест прилета. Вероятно, попадание могло быть в крупный склад БК или нефтебазу, а россияне традиционно заявляют про "работу ПВО".

На кадрах виден и слышен момент удара в Донецке, за которым следует яркая вспышка. Жители города комментируют за кадром, говоря, что это "что-то конкретное". Что именно подверглось обстрелу — склад БК, нефтебаза или другой объект, пока что неизвестно. Украинский блогер Сергей Стерненко исключает удар по складу БК, так как не было повторной детонации.

Также сообщается, что, практически одновременно был взрыв и в Макеевке Донецкой области. Оккупанты сообщают, что ВСУ якобы нанесли удар из РСЗО HIMARS, но в тоже время заявляют о работе ПВО.

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