"Какая же жирная цель": появилось эпичное видео мощного взрыва в Макеевке

Местные жители помогли украинским военным с этим "фаер-шоу"

В сети появились кадры с момента попадания по складу боеприпасов россиян во временно оккупированной Макеевке. Захватчики тщательно пытались спрятать его во дворах, но от мощнейшей "бавовны" их это не спасло.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале donetchanyn.

"Ка*апы разместили большой склад с боекомплектом к РСЗО во дворе недостроенного жилого массива. Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности данный склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо", — говорится в сообщении.

К слову, отмечается и роль местных жителей, ожидающих скорейшего прихода ВСУ, в этом "феерическом шоу", поскольку они помогли "подсветить" расположение склада.

Также в паблике опубликовали точное место попадания по вражескому складу БК. Во внутреннем дворе недостроенных многоэтажек российские оккупанты хранили большое количество БК, особенно БМ-21 "Град".

"БК продолжало детонировать около 3 часов. От взрывной волны вынесло окно на 3 км. пи**ры продолжают рассказывать, что целью обстрела была вторая больница. Очень "зря" разворачивать склады среди жилых кварталов", — отмечается в подписи под фото.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на видео со взрывом в Макеевке, который случился 4 июля, в сети увидели загадочный силуэт. Пользователи ведут активное обсуждение, что это может значить.