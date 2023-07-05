Бог или Порошенко? В сети активно обсуждают загадочный силуэт, возникший после взрыва в Макеевке

Каждый находит в силуэте что-то свое

Во время мощнейшей "бавовны" в Макеевке, где ВСУ поразили российский склад боеприпасов, из пламени взрыва образовался силуэт, который сейчас активно обсуждают в сети. Украинцы гадают о том, что это может значить, а его фото уже стало вирусным.

Об этом сообщает "Телеграф".

Напомним, что вечером 4 июля во временно оккупированной Макеевке раздался мощный взрыв. В ВСУ официально подтвердили, что успешно отработали по вражескому складу, но не уточнили по какому именно. Но, судя по вторичной детонации, речь идет именно о складе боеприпасов.

Россияне, к слову, прятали этот склад во внутреннем дворе жилых многоэтажек. Прикрываясь мирными гражданами, как утверждают в сети, они стащили туда боеприпасы к РСЗО "Град", которые и детонировали потом еще около трех часов.

На фото ниже можно увидеть циничное расположение вражеского объекта.

Рассматривая силуэты дыма и пламени, образовавшиеся на месте взрыва, украинцы думают, кого именно они там увидели. Кто-то пишет, что рассмотрел украинского киборга, а кто-то бога, который хочет нам что-то сказать. Другие же просто отшучиваются.

Напомним, что ВСУ уже не в первый раз успешно поражают цели в Макеевке. Самым известным стало уничтожение там местного ПТУ, где располагались россияне.